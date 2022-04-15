В Симферопольском и Бахчисарайском районах – подтопления сёл

Крымские рек Салгир и Альма подтопили, как минимум, четыре села: Заречное и Гвардейское в Симферопольском районе, Вилино и Песчаное в Бахчисарайском районе.

В Заречном потоки воды размыли дорогу.

В Гвардейском причиной стало упавшее дерево, которое препятствует пропуску воды в реке Салгир.



Подтоплено несколько придомовых территорий, — отметили в ГУ МЧС России по РК и уточнили, что на месте работают мониторинговые группы.

В свою очередь Песчаное и Вилино подтопили грунтовые воды.

В связи с выпадением большого количества осадков река Альма пополнилась и плюс у нас происходят плановые сбросы из Партизанского водохранилища, в связи с этим есть подтопления в районе сел Вилино и Песчаное. Река не вышла из берегов, это подтопления грунтовых вод, — пояснила глава администрации Бахчисарайского района Людмила Пучкова.

Видео: ВК, Автопартнер Крым.