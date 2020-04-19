В Симферопольском лесничестве тушили низовой пожар

Низовой пожар на территории Лесопаркового участкового лесничества Симферопольского лесничества (58 квартал) вспыхнул накануне днём. Площадь, охваченная огнём, составила 0,243 га.

Причиной возгорания стал человеческий фактор, — отмечают в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Минприроды Крыма напоминает, что для предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Республики Крым с 10.04.2020 введен особый противопожарный режим. На период его введения установлен запрет на посещение гражданами лесов и въезд автотранспорта в лесные массивы, кроме случаев, предусмотренных законодательством.