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В Симферопольском лесничестве тушили низовой пожар

В Симферопольском лесничестве тушили низовой пожар

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 12:56 19.04.2020

Низовой пожар на территории Лесопаркового участкового лесничества Симферопольского лесничества (58 квартал) вспыхнул накануне днём. Площадь, охваченная огнём, составила 0,243 га.

Причиной возгорания стал человеческий фактор, — отмечают в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов РК.

В Симферопольском лесничестве тушили низовой пожар

Минприроды Крыма напоминает, что для предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Республики Крым с 10.04.2020 введен особый противопожарный режим. На период его введения установлен запрет на посещение гражданами лесов и въезд автотранспорта в лесные массивы, кроме случаев, предусмотренных законодательством.

В случае обнаружения лесного пожара просим незамедлительно сообщать в региональную диспетчерскую службу Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым по телефонам: (3652) 44-28-12, +7 978 0000192 или в Главное управление МЧС России по Республике Крым по номеру 112, — подчёркивают в ведомстве.

В Симферопольском лесничестве тушили низовой пожар

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