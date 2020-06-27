В симферопольском микрорайоне Белое-5 развернули пятиметровый крымскотатарский флаг

26 июня 2020 года в Симферополе в микрорайоне Белое-5 отпраздновали День крымскотатарского флага.

В программе праздника состоялся детский флешмоб — шествие детей с национальными флагами в руках по улицам микрорайона Белое-5. Затем был развернут самый большой флаг, длиной больше 5 метров, который дети пронесли по нескольким улицам, затем на детской площадке близ мечети состоялся праздничный концерт. Дети воскресной школы «Илим чокрагъы» исполнили песни и прочитали стихи, посвященные флагу. Бекир Адилов исполнил иляхи, пожилые жители микрорайона прочитали дуа, — сообщили в пресс-службе ЦРО ДУМ Крыма.

Для детей и гостей был организован сладкий стол, который украсил торт в виде национального флага.

Наша религия, история, наш флаг, родной язык, обычаи и традиции — это богатое наследство, которое нам оставили наши предки, мы должны и обязаны сохранить, чтобы передать их следующим поколениям. Сегодня мы не должны оставаться в стороне от тех процессов, которые происходят в стране, в нашей республике, на нашей родной земле. Это важно, чтобы нас слышали, — отметил заместитель Муфтия Крыма Айдер Исмаилов.

фото: пресс-служба ЦРО ДУМ Крыма