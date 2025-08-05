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В симферопольском микрорайоне Бела Куна пройдут антитеррористические учения
фото: © РИА Новости Крым

В симферопольском микрорайоне Бела Куна пройдут антитеррористические учения

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 12:53 05.08.2025

В пятницу, 8 августа, в Симферополе в микрорайоне Бела Куна будут проводиться учебные антитеррористические мероприятия. Соответствующие объявления размещены в подъездах домов в районе проведения учений. В администрации Симферополя эту информацию РИА Новости Крым подтвердили.

Учебные мероприятия будут проводиться в районе, прилегающем к домам №№ 1, 2, 3, 5, 7, 8, 13, 15, 21, 31 по улице Бела Куна.

Будут перекрыты подъездные пути, ведущие к вышеуказанным адресам. Будет проводиться проверка готовности городских служб к ликвидации чрезвычайной ситуации, включая отработку действий, направленных на оповещение и эвакуацию пострадавших, – уточнили в администрации.

Городские власти просят жителей сохранять спокойствие, заранее планировать альтернативные пути передвижения на личных авто, выполнять требования представителей власти и экстренных служб.

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Также администрация просит не проводить фото- и видеосъемку учений.

источник: РИА Новости Крым

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