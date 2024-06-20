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В симферопольском микрорайоне Белое-5 открыли мечеть
фото: пресс-служба ДУМК

В симферопольском микрорайоне Белое-5 открыли мечеть

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:52 20.06.2024

В Симферополе, в микрорайоне Белое-5 официально открыли мечеть имени Номана Челебиджихана. Праздник провели в священные дни Курбан-байрама. Поздравить жителей от имени Муфтия мусульман Крыма Хаджи Эмирали Аблаева с радостным событием приехал заместитель Муфтия Айдер Исмаилов.

Люди, объединившись, построили эту мечеть. И наше самое большое достоинство — это дружба и единство. Мы счастливы иметь сегодня еще одну новую мечеть, — цитирует пресс-служба ДУМК Айдера Исмаилова.

От имени Муфтия Крыма Хаджи Эмирали Аблаева были вручены благодарности активным членам местной религиозной общины.

В симферопольском микрорайоне Белое-5 открыли мечеть

фото: пресс-служба ДУМК

Строительство мечети велось при поддержке Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя, местной мусульманской общины и неравнодушных жителей. Мечеть вместит 250 верующих. В ближайшее время планируются работы по возведению минарета.

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источник: пресс-служба ДУМК

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