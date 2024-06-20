В симферопольском микрорайоне Белое-5 открыли мечеть

Люди, объединившись, построили эту мечеть. И наше самое большое достоинство — это дружба и единство. Мы счастливы иметь сегодня еще одну новую мечеть, — цитирует пресс-служба ДУМК Айдера Исмаилова.

От имени Муфтия Крыма Хаджи Эмирали Аблаева были вручены благодарности активным членам местной религиозной общины.

Строительство мечети велось при поддержке Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя, местной мусульманской общины и неравнодушных жителей. Мечеть вместит 250 верующих. В ближайшее время планируются работы по возведению минарета.

источник: пресс-служба ДУМК