В симферопольском микрорайоне "Новониколаевский" строят школу
фото: пресс-служба Министерства строительства и архитектуры Республики Крым

В симферопольском микрорайоне «Новониколаевский» строят школу

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 12:31 03.09.2025

В микрорайоне «Новониколаевский» в Симферополе продолжается строительство общеобразовательной школы на 500 мест. Контракт на выполнение строительно-монтажных работ был заключен между заказчиком ГКУ РК «Инвестиционно-строительное управление Республики Крым» и подрядчиком ООО «ЮГСЕРВИС» на сумму 779,041 млн рублей.

Сейчас на объекте ведутся работы по монтажу оконных откосов по фасаду корпуса, прокладке кабеля под наружное видеонаблюдение, укладке керамогранита по фасаду корпуса, монтажу внутренних слаботочных сетей. Также продолжается установка алюминиевых конструкций зенитных фонарей корпуса, устройство потолков из гипсокартона и Армстронг, облицовка стен плиткой в спецкабинетах корпуса А. Кроме того, рабочие занимаются расключением силовых кабелей в электрощитовой, монтажом вентиляции, благоустройством.

На первом этаже первого корпуса школы предусмотрено восемь учебных кабинетов для младших классов. Учебные аудитории для старших классов находятся на втором и третьем этажах. Во втором корпусе размещены помещения охраны у входа, вестибюль с гардеробами для учащихся и посетителей. В третьем корпусе предусмотрены кабинеты по трудовому воспитанию: домоводство и комбинированная мастерская. На втором этаже запроектирована библиотека. Столовая с обеденным залом на 150 мест и пищеблоком располагается на первом этаже четвёртого корпуса, актовый зал на 190 мест – на втором этаже. В шестом корпусе спроектирован двусветный спортзал.

Узнайте больше:  Симферопольская гимназия № 10 готова к встрече учеников после первого этапа капремонта

На территории школы располагаются здание котельной, трансформаторная подстанция, локальные очистные сооружения, спортивный комплекс, хозяйственная площадка.

Ввод объекта в эксплуатацию в соответствии с планом-графиком планируется к началу учебного периода 2026 года.

По информации пресс-службы Министерства строительства и архитектуры Республики Крым

Просмотры: 11

0 комментариев
