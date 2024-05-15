В симферопольском микрорайоне Залесье завершили строительство детского сада

В симферопольском микрорайоне Залесье завершено строительство детского сада на 350 мест. Об этом сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк:
Объект введён в эксплуатацию, ведётся подготовка по передаче в муниципальную собственность. Дошкольное учреждение оснащено красивой и качественной мебелью и необходимым оборудованием.
Отмечу достойную работу службы заказчика и подрядной организации, благодарю за профессионализм и ответственность, — говорит Юрий Гоцанюк.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
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С тегами: инфраструктура Крыма