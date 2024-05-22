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В симферопольском парке Гагарина установили новую партию экоскамеек

В симферопольском парке Гагарина установили новую партию экоскамеек

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 11:51 22.05.2024

По ее словам, на данный момент в парке Гагарина установлено уже 33 скамейки из экологически чистого материала. Ещё 12 находятся в работе. Экоскамейки – это укрепленные основания старых скамеек, на которых обновлены ламели. Они изготовлены из переработанного пластика и песка, экологичны, долговечны и не подвержены влиянию погодных условий. При этом внешне эколамели практически ничем не отличаются от своих предшественников.

Стоит отметить, что из аналогичного экоматериала в парке была сделана облицовка сценической площадки «Таблетка». В будущем специалисты МБУК «Парки столицы» планируют заменить ламели и на остальных скамейках парка, а также обновить урны, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя Галину Фомину.

В симферопольском парке Гагарина установили новую партию экоскамеек В симферопольском парке Гагарина установили новую партию экоскамеек

источник: пресс-служба администрации Симферополя

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