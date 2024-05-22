В симферопольском парке Гагарина установили новую партию экоскамеек

В парке имени Юрия Гагарина установили новые экоскамейки. Об этом рассказала специалист по связям с общественностью МБУК «Парки столицы» Галина Фомина.

По ее словам, на данный момент в парке Гагарина установлено уже 33 скамейки из экологически чистого материала. Ещё 12 находятся в работе. Экоскамейки – это укрепленные основания старых скамеек, на которых обновлены ламели. Они изготовлены из переработанного пластика и песка, экологичны, долговечны и не подвержены влиянию погодных условий. При этом внешне эколамели практически ничем не отличаются от своих предшественников.

Стоит отметить, что из аналогичного экоматериала в парке была сделана облицовка сценической площадки «Таблетка». В будущем специалисты МБУК «Парки столицы» планируют заменить ламели и на остальных скамейках парка, а также обновить урны, — цитирует пресс-служба администрации Симферополя Галину Фомину.

источник: пресс-служба администрации Симферополя