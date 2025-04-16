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Новости Республики
В симферопольском парке Гагарина высаживают цветы
фото: скрин видео пресс-служба администрации Симферополя

В симферопольском парке Гагарина высаживают цветы

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 18:06 16.04.2025

Узнайте больше:  В Симферополе субботник с 12 апреля перенесли на 19 апреля

источник: пресс-служба администрации Симферополя 

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