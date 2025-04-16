В симферопольском парке Гагарина высаживают цветы

В настоящее время специалисты учреждения «Парки столицы» проводят высадку весенних цветов в парке Гагарина со стороны улицы Мичурина. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью МБУК «Парки столицы» Галина Фомина. По ее информации, 3000 разноцветных виол украсят большую клумбу со стороны улицы Мичурина.

Яркие и красочные виолы, обладающие удивительным разнообразием оттенков, уже создают весеннее настроение для посетителей парка. Эти цветы не только радуют красотой, но и славятся своей устойчивостью к холодам, что делает их наиболее подходящими для весенней высадки, — цитирует пресс-служба Галину Фомину.

Спонсорская помощь в закупке саженцев была оказана социально ориентированным бизнесом.

источник: пресс-служба администрации Симферополя