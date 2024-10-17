В симферопольском парке имени Юрия Гагарина продолжается высадка хризантем

Сегодня специалисты муниципального бюджетного учреждения культуры «Парки Столицы» работают над созданием фигурных композиций из хризантем.

Это мероприятие направлено на благоустройство и декоративное оформление городского парка культуры и отдыха. Хризантемы, высаживаемые в парке, будут радовать жителей и гостей Симферополя своими яркими цветами до начала первых заморозков. Всего этой осенью в парках крымской столицы планируется высадить тысячу кустов хризантем, — сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.