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В симферопольском парке имени Юрия Гагарина продолжается высадка хризантем
фото: пресс-служба администрации Симферополя

В симферопольском парке имени Юрия Гагарина продолжается высадка хризантем

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 14:52 17.10.2024

Сегодня специалисты муниципального бюджетного учреждения культуры «Парки Столицы» работают над созданием фигурных композиций из хризантем.

Это мероприятие направлено на благоустройство и декоративное оформление городского парка культуры и отдыха. Хризантемы, высаживаемые в парке, будут радовать жителей и гостей Симферополя своими яркими цветами до начала первых заморозков. Всего этой осенью в парках крымской столицы планируется высадить тысячу кустов хризантем, — сообщили в пресс-службе администрации Симферополя. 

 

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