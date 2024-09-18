В симферопольском парке имени Юрия Гагарина прошел фестиваль «ЭкоКрым»

15 сентября в парке прошёл экологический фестиваль, где было множество увлекательных активностей, направленных на экологическое просвещение.

На лекциях, квестах, играх и мастер-классах каждый гость проникся темой экологии. На фестивале не просто рассказывали, как научиться любить планету, но и помогали начать формировать экопривычки. Например, гости участвовали в раздельном сборе отходов.

По информации организаторов экоцентра «ЭкоКрым» было собрано около 100 килограммов вторсырья на переработку. Этот фестиваль показал, как много людей готовы заботиться о Крымском полуострове и о нашей планете.

По информации МБУК «Парки столицы» (фото — «ЭкоКрым»)

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