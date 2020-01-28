В Симферопольском политехническом колледже открылся модульный спортзал

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов побывал в Симферопольском политехническом колледже, где открылся модульный спортивный зал. Он осмотрел спортивную площадку образовательного учреждения. Затем Глава Крыма выступил перед присутствующими и поздравил студентов и преподавателей с открытием модульного спортзала.

Сергей Аксёнов отметил, что в следующем году на территории колледжа будет установлен модульный пищеблок, проектно-сметная документация предполагает стоимость проекта порядка 45 млн. рублей.

Кроме того, Глава РК добавил, что в следующем году будет отремонтирована подъездная дорога к колледжу, на это потребуется ориентировочно 3,5 млн. рублей.