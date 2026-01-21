Прямо сейчас:
В симферопольском поселке ГРЭС открыли новое здание поликлиники
Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 12:28 21.01.2026

Строительство нового здания ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника №5» стоимостью 1,1 млрд рублей реализовано в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

В трёхэтажном здании общей площадью более 5 тысяч квадратных метров размещены кабинеты приема специалистов, лаборатория, дневной стационар для детей и взрослых, отделение рентгенодиагностики, кабинеты медицинской профилактики, функциональной диагностики, ЛФК и другие подразделения.

Поликлиника оснащена оборудованием на общую стоимость более 350 млн рублей, в том числе компьютерным томографом, рентген-аппаратом, маммографом, денситометром, стоматологическим, эндоскопическим, лабораторным и другим оборудованием.

На медицинское обслуживание к медорганизации прикреплено 18 696 человек, включая 3 978 детей. Поликлиника рассчитана на 350 посещений в смену. Учитывая ожидаемый рост численности прикрепленных жителей, здание поликлиники спроектировано с возможностью расширения количества врачебных участков, — рассказала первый заместитель министра здравоохранения Республики Крым Ольга Растригина. 

В настоящее время специалисты, которые ранее вели прием по адресу ул.Яблочкова, 22/9 и пер. Марсовый 7, поэтапно переводятся в новое здание поликлиники. Уточнить дополнительную информацию можно по номеру call-центра медучреждения +7 (978) 910-24-91.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

