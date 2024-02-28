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В симферопольском поселке Комсомольское проведут капитальный ремонт пешеходного моста  

В симферопольском поселке Комсомольское проведут капитальный ремонт пешеходного моста  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 13:03 28.02.2024

В поселке городского типа Комсомольское запланирован капитальный ремонт пешеходного моста, который сейчас закрыт из-за аварийного состояния. Об этом рассказал глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.

По его словам, сейчас ведутся подготовительные работы к ремонту сооружения. После получения положительного заключения государственной экспертизы начнутся строительно-монтажные работы. В настоящее время при содействии Минобороны России установлено временное мостовое сооружение для обеспечения беспрепятственного передвижения жителей.

Выражаю благодарность нашим военнослужащим, которые откликнулись и помогли в сооружении временной переправы, на данный момент мы уже установили ограждение и организовали подходы к временному мосту. Спасибо и местным жителям, которые участвовали в процессе и провели субботник. Такие ситуации наглядно показывают, что вместе мы сила, — отметил Михаил Афанасьев.

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