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Полиция Феодосии устанавливает личности подозреваемых в мошенничестве

В Симферопольском районе друг обворовал друга. Деньги спустил играючи

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 11:38 26.05.2021

В дежурную часть полиции Симферопольского района поступило сообщение от 28-летнего местного жителя о том, что его друг обманным путем завладел электроинструментами.

Как рассказал заявитель, свои электроинструменты он на время дал в пользование своему товарищу, который на регулярные требования возвратить электроинструменты пояснял, что вернет их позже. Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении мошеннических действий задержан 26-летний местный житель. Злоумышленник признался, что электроинструменты он сдал в ломбард с целью получения денежных средств. Впоследствии полученные деньги он потратил на ставки в азартных играх. Молодой человек пояснил полицейским, что на протяжении длительного времени страдает от игромании. Пагубное пристрастие заставило его пойти на преступление, в результате которого чужое имущество было продано за бесценок, а деньги потрачены, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

По данному факту отделом дознания ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Сотрудники полиции напоминают: если в отношении Вас, ваших близких родственников или знакомых совершены противозаконные действия, незамедлительно обратитесь в ближайший отдел полиции или по телефону «102».

В Симферопольском районе друг обворовал друга. Деньги спустил играючи

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