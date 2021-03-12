Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | ГИБДД Крыма | В Симферопольском районе и Керчи подвели итоги операции «Нетрезвый водитель»

crimeapress_news

реклама в крыму
В Симферопольском районе и Керчи подвели итоги операции «Нетрезвый водитель»
Фото ГИБДД

В Симферопольском районе и Керчи подвели итоги операции «Нетрезвый водитель»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 20:24 12.03.2021

Удивительное совпадение, но итоги профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» В Керчи и Симферопольском районе идентичны: за минувшие выходные выявлено по 8 нетрезвых водителей.

В отношении нарушителей оформлены протоколы по ч. 1 и 2 ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), а также ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами).

В Симферопольском районе и Керчи подвели итоги операции «Нетрезвый водитель»

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.