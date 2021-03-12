В Симферопольском районе и Керчи подвели итоги операции «Нетрезвый водитель»

Удивительное совпадение, но итоги профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» В Керчи и Симферопольском районе идентичны: за минувшие выходные выявлено по 8 нетрезвых водителей.

В отношении нарушителей оформлены протоколы по ч. 1 и 2 ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), а также ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами).