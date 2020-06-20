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В Симферопольском районе ликвидируют последствия непогоды

В Симферопольском районе ликвидируют последствия непогоды

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 18:37 20.06.2020

Непогода наделала бед в селе Первомайское Симферопольского района.

Сотрудники МЧС Крыма, совместно со специалистами ГУ МЧС России по РК продолжают оказывать помощь в ликвидации подтопления пяти придомовых участков и сельскохозяйственных угодий на площади более 500 квадратных метров, которое произошло по причине обильного выпадения осадков в течение недели, — отмечают в пресс-службе чрезвычайного ведомства ГУ МЧС России в Крыму.

В Симферопольском районе ликвидируют последствия непогоды

По словам министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова, в настоящее время совместными силами и средствами муниципальных органов власти, коммунальных служб района и специалистов МЧС проведены работы по откачке воды, расчистке от загрязнения и мусора придомовых территорий, обустройству отводного канала. Расселение и эвакуация жителей не проводилась.

В Симферопольском районе ликвидируют последствия непогоды

Также, Сергей Шахов сообщил, что на базе администрации Первомайского сельского поселения Симферопольского района состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Обстановка находится под контролем МЧС.

В Симферопольском районе ликвидируют последствия непогоды

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить в службу спасения по телефону «101» или «112».

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В Симферопольском районе ликвидируют последствия непогоды

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