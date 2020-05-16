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В Симферопольском районе перекрыли железнодорожный переезд. Ремонт
Фото: ВК

В Симферопольском районе перекрыли железнодорожный переезд. Ремонт

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 11:51 16.05.2020

Сегодня на станции Пролетная в Симферопольском районе перерыт железнодорожный переезд. Как сообщает министерство транспорта РК, ограничение связано с проведением аварийно-восстановительных работ на переезде.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения, 18 мая утром на железнодорожном переезде на ст. Пролётная (Новоандреевское сельское поселение Симферопольского района) будет ограничено движение всех видов транспортных средств по автомобильной дороге Широкое до автодороги Граница с Украиной – Симферополь – Алушта – Ялта.

Движение перекрыто в период с 10:00 18 мая до 18:00 19 мая, в связи с ремонтом железнодорожного пути с заменой балластного слоя и укладкой новой рельсошпальной решетки, — говорится в сообщении минтранса.

Для автомобилей предусмотрен объезд через ж/д переезд на 17-м км автомобильной дороги «Красноперекопск – Симферополь – Октябрьское» (перегон Элеваторная-Пролетное) и через ж/д переезд на автомобильной дороге «Гвардейское — Красное» (ст.Остряково).

В Симферопольском районе перекрыли железнодорожный переезд. Ремонт

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