В Симферопольском районе произошел взрыв газа: погибла женщина

В воскресенье, 11 октября в селе Кизиловое (в Симферопольском районе) произошел взрыв газа. В результате происшествия погибла женщина. Об сообщает 3652.ru , со ссылкой на отдел надзорной деятельности по Симферопольскому району.Трагедия произошла около 7 часов утра.

После взрыва газа произошло обрушение кровли и конструкций второго этажа жилого дома. Под завалами находилась пострадавшая, — сообщили в отделе.

Спасатели вытащили женщину из-под завалов и передали медикам «Скорой помощи». Пострадавшую госпитализировали в Симферопольскую клиническую больницу с открытой черепно-мозговой травмой, травматическим шоком 3 степени, переломом грудины и правой голени, тупой травмой живота и ожогами 1 степени. Однако, несмотря на действия врачей, женщина скончалась. Детали происшествия выясняют сотрудники полиции и государственного пожарного надзора.

Фото: 3652.ru