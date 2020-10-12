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В Симферопольском районе произошел взрыв газа: погибла женщина

В Симферопольском районе произошел взрыв газа: погибла женщина

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:04 12.10.2020

В воскресенье, 11 октября в селе Кизиловое (в Симферопольском районе) произошел взрыв газа. В результате происшествия погибла женщина. Об сообщает 3652.ru, со ссылкой на отдел надзорной деятельности по Симферопольскому району.Трагедия произошла около 7 часов утра.

После взрыва газа произошло обрушение кровли и конструкций второго этажа жилого дома. Под завалами находилась пострадавшая, — сообщили в отделе.

В Симферопольском районе произошел взрыв газа: погибла женщина

Спасатели вытащили женщину из-под завалов и передали медикам «Скорой помощи». Пострадавшую госпитализировали в Симферопольскую клиническую больницу с открытой черепно-мозговой травмой, травматическим шоком 3 степени, переломом грудины и правой голени, тупой травмой живота и ожогами 1 степени. Однако, несмотря на действия врачей, женщина скончалась. Детали происшествия выясняют сотрудники полиции и государственного пожарного надзора.

В Симферопольском районе произошел взрыв газа: погибла женщина

Фото: 3652.ru

В Симферопольском районе произошел взрыв газа: погибла женщина

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