В Симферопольском районе работает современный рентгенодиагностический комплекс

Современный рентгенодиагностический комплекс в Симферопольском районе работает в тестовом режиме.

Благодаря комплексу жители региона смогут эффективно и качественно проходить рентгенографические исследования. Комплекс «Скринэкспресс» был приобретен для Симферопольской центральной районной клинической больницы в рамках реализации ведомственной целевой программы «Модернизации государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов, — цитирует пресс-служба министра здравоохранения Республики Крым Игоря Чемоданова.

В состав комплекса входит рентгенографический цифровой маммограф «Маммоскан» и рентгенографический аппарат «Пульмоскан-760». Общая стоимость закупки составила 24,7 млн рублей.

Техника предназначена для проведения скрининговых исследований для ранней диагностики онкологических и неонкологических заболеваний, как в автономном режиме работы, так и в составе медицинского учреждения. Следует отметить особую важность цифрового маммографа, который позволяет выявлять у женщин рак молочных желез на ранних стадиях, — подчеркнул Игорь Чемоданов.

Пропускная способность маммографа составляет 3750 исследований в год, рентгенографического аппарата – 15 тысяч исследований в год.

На данный момент аппарат установлен на территории Гвардейской районной больницы. По мере создания технических возможностей, комплекс сможет быть использован и в других участковых больницах Симферопольского района.

фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК