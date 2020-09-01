В Симферопольском районе сгорел автомобиль

ЧП в с. Перевальное в Симферопольском районе произошло накануне.
На открытой территории загорелся легковой автомобиль Лада Гранта. Сотрудники пожарной охраны ликвидировали огонь в течение 20 минут. Пострадавших нет. Причины устанавливают эксперты, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Крыму.
По словам министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова, пожары в автомобилях быстротечны и представляют большую опасность. Чтобы снизить до минимума возможность возникновения пожара в машине, необходимо содержать ее в технически исправном состоянии, эксплуатировать и обслуживать в соответствии с требованиями заводской инструкции, а также строго соблюдать правила пожарной безопасности.
Наличие огнетушителя в салоне является неотъемлемой частью комплектации автомобиля. Огнетушитель должен быть надёжным и исправным. Пожарная безопасность должна строго соблюдаться как водителями, так и пассажирами, ведь любое возгорание легче предупредить, чем остановить, — подчёркивают специалисты.
МЧС Республики Крым напоминает наиболее распространенные причины загораний автомобиля:
- неисправность электрооборудования и топливной системы;
- неосторожное обращение с огнём при курении в салоне;
- использование открытого огня (факелов) для разогрева двигателя.
- неисправность электрооборудования;
- нарушение правил пожарной безопасности при проведении электросварочных работ и неосторожного обращения с огнём;
- неисправность системы питания.
В случае чрезвычайной ситуации немедленно звоните по телефону «101» или «112».
фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Крыму
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