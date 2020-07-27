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В Симферопольском районе сгорели три прицепа с ульями и 600 кв.м. сухой травы

В Симферопольском районе сгорели три прицепа с ульями и 600 кв.м. сухой травы

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:58 27.07.2020

Оба пожара в Симферопольском районе произошли в минувшие выходные. Первое сообщение о ЧП в службу спасения поступило из с. Весёлое.

По прибытию стало известно, что на открытой территории горит сухая трава и три прицепа с ульями. Огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и приступили к ликвидации. В течение 3 часов возгорание было успешно локализовано и ликвидировано. Благодаря оперативным действиям сотрудников пожарной охраны удалось спасти трактор. Площадь составила 400 кв. м. Пострадавших нет. Причины установят эксперты, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Крыму.

В Симферопольском районе сгорели три прицепа с ульями и 600 кв.м. сухой травы

Кроме того, пожарным довелось тушить сухую траву в районе села Укромное. Огонь бушевал  на открытой территории за пределами населенного пункта.

Огнеборцы в течение часа ликвидировали пламя на площади 600 кв.м., — рассказали спасатели.

В Симферопольском районе сгорели три прицепа с ульями и 600 кв.м. сухой травы

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Крыму

В Симферопольском районе сгорели три прицепа с ульями и 600 кв.м. сухой травы

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