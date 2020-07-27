В Симферопольском районе сгорели три прицепа с ульями и 600 кв.м. сухой травы

Оба пожара в Симферопольском районе произошли в минувшие выходные. Первое сообщение о ЧП в службу спасения поступило из с. Весёлое.

По прибытию стало известно, что на открытой территории горит сухая трава и три прицепа с ульями. Огнеборцы оперативно проложили рукавные линии и приступили к ликвидации. В течение 3 часов возгорание было успешно локализовано и ликвидировано. Благодаря оперативным действиям сотрудников пожарной охраны удалось спасти трактор. Площадь составила 400 кв. м. Пострадавших нет. Причины установят эксперты, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России в Крыму.

Кроме того, пожарным довелось тушить сухую траву в районе села Укромное. Огонь бушевал на открытой территории за пределами населенного пункта.

Огнеборцы в течение часа ликвидировали пламя на площади 600 кв.м., — рассказали спасатели.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Крыму