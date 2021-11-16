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В Симферопольском районе строят новую школу

В Симферопольском районе строят новую школу

Опубликовал: CrimeaPRESS в Строительство в Крыму 19:59 16.11.2021

Продолжается поэтапное строительство школы в селе Трехпрудное (в Симферопольском районе). Как сообщает региональный офис Главного управления по реализации национальных проектов, до конца 2022 года здесь будет построена новая современная школа на 700 мест. Строительство ведется в соответствии с национальным проектом «Образование».

На сегодняшний день работы на объекте выглядят таким образом: работы нулевого цикла — 96%, подготовительные работы — 100%, вертикальная планировка участка — 100%, разработка котлована — 100%, вывоз и утилизация грунта — 100%, замещение насыпного грунта — 100%, устройство щебеночного основания под фундамент — 100%, устройство бетонной подготовки — 100%, устройство фундаментов — 100%, устройство монолитных стен (блоки Д, Е, Ж) — 90%, устройство колонн (блоки Д, Е, Ж) — 90%, устройство диафрагм — 100%, устройство перекрытий — 71%, устройство ж/б диафрагм надземной части здания (1 этаж) — 15%, подпорная стена — 15%, водоснабжение — 90%, канализация — 80%. Общая готовность по проводимым работам – 19%, — отчиталичь в региональном офисе.

В Симферопольском районе строят новую школу

До конца этого года будут завершены  все монолитные работы по созданию помещений актового зала, спортивного зала, библиотеки младших классов и технических помещений школы. На строительном участке привлечено 47 специалистов и 4 единицы спецтехники.

С полным перечнем строящихся или ремонтируемых в рамках национальных проектов объектов можно ознакомиться на «Карте объектов в Крыму» по ссылке.

В Симферопольском районе строят новую школу

В Симферопольском районе строят новую школу

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