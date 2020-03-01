В Симферопольском районе свыше сотни семей едва не остались отрезанными от внешнего мира

Как сообщил на своей странице в Facebook глава администрации Симферопольского района Дионис Алексанов, едва не остались без единственной дороги жители двух садовых товариществ – а это свыше сотни семей.

Сегодня после звонков от жителей садовых товариществ «Родничок» и «Минерал» относительно начатых работ по закрытию единственной дороги, ведущей на трассу, оперативно выехал на место, чтобы разобраться в ситуации. Эти СТ существуют уже более 25 лет. Здесь проживает порядка 600 человек, — пояснил Дионис Алексанов.

Как выяснилось, работы производились представителями компании АО «ВАД». Еще немного – и «старая» дорога упиралась бы в тупик, выезда на трассу «Таврида» не было.

На встречу с жителями пригласил и руководство компании, дабы напрямую обсудить все имеющиеся вопросы. После переговоров сошлись на том, что работы по закрытию дороги будут приостановлены. Только после того, как подрядная организация обустроит альтернативный проезд, можно будет говорить о перекрытии существующего выезда, — подчеркнул глава Симферопольской администрации.

Фото: страница в Facebook Д.Алексанова.