В Симферопольском районе устанавливают детали ДТП, произошедшего в ночь на воскресенье

ДТП в Симферопольском районе произошло 9 февраля в 00:30.

Водитель автомобиля «ВАЗ21011» (гражданин 1990 г.р.), двигаясь по автодороге «Симферополь – Евпатория», со стороны Симферополя в направлении Евпатории, на 22 км+600 м трассы не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего допустил занос транспортного средства вправо, с последующим его опрокидыванием. В результате происшествия пострадали водитель и два пассажира автомобиля «ВАЗ21011». С травмами разной степени тяжести они были госпитализированы, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.