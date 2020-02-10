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Ночное ДТП на трассе «Таврида»: водитель иномарки не заметил стоящий на обочине прицеп

В Симферопольском районе устанавливают детали ДТП, произошедшего в ночь на воскресенье

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 10:16 10.02.2020

ДТП в Симферопольском районе произошло 9 февраля в 00:30.

Водитель автомобиля «ВАЗ21011» (гражданин 1990 г.р.), двигаясь по автодороге «Симферополь – Евпатория», со стороны Симферополя в направлении Евпатории, на 22 км+600 м трассы не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего допустил занос транспортного средства вправо, с последующим его опрокидыванием. В результате происшествия пострадали водитель и два пассажира автомобиля «ВАЗ21011». С травмами разной степени тяжести они были госпитализированы, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

На место аварии выезжали наряды ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

В Симферопольском районе устанавливают детали ДТП, произошедшего в ночь на воскресенье

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