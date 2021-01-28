В Симферопольском районе задержали подозреваемого в хранении наркотиков

В селе Урожайное Симферопольского района сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым изъяли у местного жителя около 5 кг побегов растений, внешне похожих на коноплю.

В ходе проведения осмотра домовладения, принадлежащего 27-летнему мужчине, полицейские обнаружили и изъяли стебли, разложенные для просушки. Растения хранились на улице под навесом среди придомовых построек. Согласно заключению экспертизы, представленные на исследование вещества являются наркотическим средством каннабис (марихуана). От подозреваемого поступили признательные показания. По его словам, наркотики он хранил для личного употребления, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Сотрудниками ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

фото: пресс-служба МВД по Республике Крым