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В Симферопольском районе завершается строительство Училища олимпийского резерва

В Симферопольском районе завершается строительство Училища олимпийского резерва

Опубликовал: CrimeaPRESS в Строительство в Крыму 12:39 29.12.2020

В Симферопольском районе, в селе Краснолесье завершаются строительно-монтажные работы в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Крымское среднее профессиональное училище (техникум) олимпийского резерва». Создание и полное обновление объекта предусмотрено региональным проектом «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

В Симферопольском районе завершается строительство Училища олимпийского резерва

Финальные работы ведутся в две смены, заканчиваются мероприятия по озеленению и благоустройству территории (мощение тротуарной плиткой, укладка асфальта, засыпка клумб черноземом), внутренние отделочные работы в здании административно-бытового комплекса (керамическая плитка, подвесной потолок, светильники, розетки и выключатели, системы оповещения),  укладка газона по футбольному полю с натуральным покрытием, внутренние отделочные работы в модульной раздевалке (покраска стен, укладка плитки), чистовая уборка уже построенных и сданных помещений, — рассказали в крымском правительстве.

В Симферопольском районе завершается строительство Училища олимпийского резерва

Срок окончания работ — 31 декабря.

В Симферопольском районе завершается строительство Училища олимпийского резерва

Фото: rk.gov.ru.

В Симферопольском районе завершается строительство Училища олимпийского резерва

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