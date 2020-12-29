В Симферопольском районе завершается строительство Училища олимпийского резерва

В Симферопольском районе, в селе Краснолесье завершаются строительно-монтажные работы в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Крымское среднее профессиональное училище (техникум) олимпийского резерва». Создание и полное обновление объекта предусмотрено региональным проектом «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Финальные работы ведутся в две смены, заканчиваются мероприятия по озеленению и благоустройству территории (мощение тротуарной плиткой, укладка асфальта, засыпка клумб черноземом), внутренние отделочные работы в здании административно-бытового комплекса (керамическая плитка, подвесной потолок, светильники, розетки и выключатели, системы оповещения), укладка газона по футбольному полю с натуральным покрытием, внутренние отделочные работы в модульной раздевалке (покраска стен, укладка плитки), чистовая уборка уже построенных и сданных помещений, — рассказали в крымском правительстве.