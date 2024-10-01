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В Симферопольском районе будут судить женщину, пытавшуюся зарезать своего мужа
Фото: прокуратура РК

В Симферопольском районе будут судить женщину, пытавшуюся зарезать своего мужа

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 20:48 01.10.2024

В Симферопольском районе местная жительница осуждена за причинение тяжкого вреда здоровью супруга.

Прокуратура Симферопольского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 43-летней местной жительницы. Судом установлено, что в сентябре прошлого года женщина, находясь по месту своего жительства, в ходе конфликта с мужем нанесла ему удар кухонным ножом в область грудной клетки, причинив тяжкие телесные повреждения, — сообщили в прокуратуре РК.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновную к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период. Приговор в законную силу не вступил.

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