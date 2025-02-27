В Симферопольском районе будут заменены еще десять трансформаторных подстанций

Глава республики отметил, что в связи с зимними погодными условиями и возросшей нагрузкой на электросети увеличилось количество жалоб граждан.

Анализируем все обращения, как коллективные, так и индивидуальные. Без должного внимания и поддержки ни одно заявление не останется. Так, на основе анализа поступивших жалоб принято решение дополнительно выделить из республиканского бюджета 30 млн рублей на обновление десяти подстанций в Симферопольском районе. Отмечу, что из 50 ТП, запланированных на замену в первом квартале, работы выполнены уже на 18 объектах, – сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов дал поручение ГУП РК «Крымэнерго» опубликовать на сайте данные о сроках и местах выполнения работ до 10 марта.

Кроме того, Глава республики напомнил о необходимости своевременно закончить обрезку деревьев, растущих вдоль линий электропередачи.

Безопасность и стабильность поставок электроэнергии – это задача номер один, но при этом нельзя забывать об эстетике и бережном отношении к природе. Прошу совместно с главами администраций проверить ход работ по всем муниципальным образованиям. Нужно убедиться, что сотрудники понимают все аспекты этой задачи. Особое внимание городу Симферополю, откуда поступила коллективная жалоба на «варварскую» обрезку, – поручил Глава Крыма.

Отдельно Сергей Аксёнов остановился на вопросе обеспечения электросетевой инфраструктурой земельных участков, предоставленных участникам специальной военной операции. Глава Крыма подчеркнул, что сети подведут до границ образованных жилых массивов, далее ситуация будет дополнительно прорабатываться и детализироваться.

В качестве примера генеральный директор «Крымэнерго» Максим Шклярский привел работы, которые ведутся в селе Лесновке Сакского района. На сегодняшний день распределительные сети здесь полностью смонтированы. Из 60 заключенных договоров 19 уже исполнено в полном объеме. К земельным участкам подведены 15 кВт мощности по трем фазам.

Дополнительно Максим Шклярский проинформировал, что из-за морозов несколько снизилась динамика по реализации договоров на технологическое присоединение. Перейти к регламентному выполнению задачи планируется в апреле.

В заключение Сергей Аксёнов выразил Максиму Шклярскому и коллективу «Крымэнерго» благодарность за добросовестный труд, отметив положительную динамику и возросшее качество проделываемой работы.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым