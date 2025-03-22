В Симферопольском районе чудил нетрезвый мопедист. Полицейским пришлось ловить «героя»

Установлено, что водитель ранее совершал аналогичное правонарушение и был лишен права управления транспортными средствами. Сотрудники полиции изъяли у нарушителя мопед и направили на специализированную стоянку.

В отношении водителя составлен ряд протоколов об административном правонарушении:

по ч. 2 ст. 12.25 КоАП Российской Федерации «Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства». Санкцией статьи предусмотрен административный штраф в размере от пятисот до восьмисот рублей.

по ч. 2 ст. 12.7 КоАП Российской Федерации «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами». Данный вид правонарушения влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок от ста до двухсот часов.

по ст. 12.6 КоАП Российской Федерации «Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов» – влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи пятисот рублей.

Также в действиях нарушителя усматриваются признаки преступления, предусмотренные ст. 264.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа в размере 200 тысяч рублей до лишения свободы на срок до трёх лет.

Собранный в отношении водителя материал передан с отдел дознания ОМВД России по Симферопольскому району для проведения дальнейшей проверки.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым