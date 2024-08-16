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В Симферопольском районе для улучшения электроснабжения заменена 131 трансформаторная подстанция
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Симферопольском районе для улучшения электроснабжения заменена 131 трансформаторная подстанция

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:22 16.08.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провел рабочую встречу с руководителем ГУП РК «Крымэнерго» Максимом Шклярским, в ходе которой обсуждались основные направления оптимизации деятельности предприятия.

Сергей Аксёнов подчеркнул, что одна из первоочередных задач – завершение ликвидации задолженности по технологическим присоединениям, и акцентировал внимание на том, что допустимое количество техприсоединений в неделю не должно быть менее 500.

Не опускаемся меньше 500 техприсов в неделю. На муниципалитет это относительно небольшой объем, можно за неделю обойти ногами, посмотреть ситуацию. Хотим подойти рационально и посчитать мощность, исходить из реальных возможностей. Если дом построен, люди фактически уже заезжают и нет другого места жительства, то в первую очередь надо подключать. При этом попросить отнестись с пониманием тех, у кого только началась стройка, – сказал Глава республики.  

В свою очередь, Максим Шклярский сообщил, что со следующей недели начнутся совместные с сотрудниками администраций муниципальных образований выезды на объекты для определения приоритетности выполнения работ.

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В Симферопольском районе для улучшения электроснабжения заменена 131 трансформаторная подстанция

По словам Сергея Аксёнова, в Симферопольском районе для улучшения качества электроснабжения будет продолжена замена трансформаторных подстанций.

Из 147 запланированных уже установлена 131 ТП, еще 16 будут заменены в рамках внутренней инвестиционной программы «Крымэнерго». Работа будет проводиться и в других муниципалитетах. Предварительно, самые проблемные – Сакский и Черноморский районы, обращения поступают и из Ленинского района. В конечном итоге важно разгрузить сети, обеспечить стабильные характеристики поставляемой энергии без скачков напряжения, – заявил Глава Крыма.

При этом, как заявил Сергей Аксёнов, к минимуму должны быть сведены риски обрыва проводов при неблагоприятных погодных условиях. Количество аварий на сетях при сильном ветре должно кратно сократиться, а в некоторых районах должно быть полностью исключено.

По словам Максима Шклярского, работы по обрезке деревьев вдоль линий электропередачи идут по плану, до 1 сентября требуемый объем будет выполнен.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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