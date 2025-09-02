В Симферопольском районе капитально ремонтируют Новоандреевскую больницу

Важно четко определить перечень, объемы и сроки выполнения работ, чтобы исключить риски затягивания процесса, — цитирует пресс-служба Юрия Гоцанюка.

Кроме того, главному врачу Симферопольской ЦРКБ дано поручение в кратчайшие сроки заключить контракт на строительство модульной котельной.

На данный момент на объекте завершены демонтажные работы, выполнено устройство кровли, возведены перегородки из газоблока на первом и втором этажах, а также установлена армирующая сетка на внутренних и наружных стенах.

Реализацию проекта держим под постоянным контролем. Работы планируется завершить в этом году, — добавил Председатель Совета министров.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым