В Симферопольском районе Крыма иномарка насмерть сбила подростка. Ехал на самокате

В результате дорожно-транспортного происшествия подросток скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, — рассказали в полиции.

Как уточнили в Следкоме Крыма, 25-летний водитель не имел прав управления транспортным средством. ДТП произошло при маневре обгона. Руководитель ГСУ Следкома РФ по Крыму Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту аварии. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Крыму в 2025 году в дорожно-транспортных происшествиях погибли 193 человека это почти на 11% меньше, чем годом ранее.

источник: РИА Новости Крым