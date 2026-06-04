В Симферопольском районе Крыма иномарка насмерть сбила подростка. Ехал на самокате

В Симферопольском районе Крыма в результате ДТП погиб подросток. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции. Авария произошла в среду, 3 июня, в 21:20 вблизи села Урожайного. Водитель Lada Priora выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с электросамокатом Kugoo под управлением 14-летнего подростка, который двигался со стороны села Солнечное и поворачивал в сторону квартала Ана-Юрт.
В результате дорожно-транспортного происшествия подросток скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи, — рассказали в полиции.
Как уточнили в Следкоме Крыма, 25-летний водитель не имел прав управления транспортным средством. ДТП произошло при маневре обгона. Руководитель ГСУ Следкома РФ по Крыму Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту аварии. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Крыму в 2025 году в дорожно-транспортных происшествиях погибли 193 человека это почти на 11% меньше, чем годом ранее.
источник: РИА Новости Крым
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