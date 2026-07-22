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Новости Республики

В Симферопольском районе местный житель пытался дать взятку сотруднику Госавтоинспекции

Опубликовал: news-parser в Происшествия 17:43 22.07.2026

В ходе несения службы на автомобильной дороге «Симферополь – Живописное» вблизи села Живописное сотрудниками дорожно‑патрульной службы Госавтоинспекции ОМВД России по Симферопольскому району был остановлен автомобиль марки «Мерседес» под управлением 44‑летнего местного жителя.

В ходе общения с водителем у сотрудников полиции возникли основания полагать, что мужчина находится в состоянии опьянения: у него были выявлены соответствующие внешние признаки.

Водителю было предложено пройти освидетельствование на состояние опьянения, однако он отказался от прохождения процедуры. В процессе оформления административного материала мужчина предпринял попытку передать сотрудникам полиции денежные средства за непривлечение его к административной ответственности. На что правоохранителями гражданину были разъяснены правовые последствия его действий, что дача взятки должностному лицу является уголовно наказуемым деянием в соответствии с законодательством Российской Федерации. Несмотря на полученные предупреждения, водитель не прекратил противоправных действий и положил денежные средства в размере 50 000 рублей в бардачок служебного транспорта, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму. 

В отношении нарушителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении освидетельствования на состояние опьянения).

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Водитель был отстранён от управления транспортным средством, а автомобиль помещён на специализированную стоянку. Материалы по факту попытки дачи взятки переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

МВД по Республике Крым напоминает, что попытка дачи взятки должностному лицу влечёт уголовную ответственность, а предложение незаконного денежного вознаграждения не освобождает нарушителя от ответственности, а, напротив, влечёт дополнительные правовые последствия.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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