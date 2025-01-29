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В Симферопольском районе местный житель пытался сбыть психоактивный наркотик. В особо крупном размере
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

В Симферопольском районе местный житель пытался сбыть психоактивный наркотик. В особо крупном размере

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:33 29.01.2025

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Крым совместно с коллегами из ОМВД России по Симферопольскому району задержан 36-летний местный житель, подозреваемый в сбыте наркотических веществ путём создания тайников-закладок на территории п. Молодежное.

Со слов подозреваемого он приобрел наркотики через сеть Интернет для дальнейшего распространения путем закладок. Изъятое направлено на экспертизу, результаты которой показали, что исследуемое является наркотическим средством, оборот которого запрещен – d-Лизергид (ЛСД, ЛСД-25), общим весом 0,288 граммов и 140 таблеток МДМА. Благодаря профессиональным и своевременным действиям сотрудников полиции удалось избежать попадания в незаконный оборот около 300 разовых доз наркотического средства, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму. 

В отношении задержанного следственным отделом ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

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Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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