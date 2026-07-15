В Симферопольском районе мужчина едва не сжёг супругу. Умышленно

Накануне, в дежурную часть ОМВД России по Симферопольскому району поступило заявление от 24‑летнего мужчины: он сообщил, что его матери нанесены телесные повреждения и в отношении неё совершены действия, сопряжённые с поджогом.
На место происшествия оперативно прибыла следственно‑оперативная группа ОМВД России по Симферопольскому району — сотрудники незамедлительно приступили к фиксации обстоятельств инцидента и проведению неотложных проверочных мероприятий.
В ходе следствия установлено, что конфликт произошёл в одном из частных домовладений Симферопольского района на семейно‑бытовой почве. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры умышленно нанёс своей супруге удары в область лица. Далее он вынес из спальной комнаты матрас, облил его бензином и поджёг. Кроме того, фигурант облил супругу легковоспламеняющейся жидкостью и толкнул её в открытый источник огня.
В противоправных действиях потерпевшая получила термические ожоги различной степени тяжести, которые квалифицированы как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека. Женщина была экстренно госпитализирована для оказания необходимой медицинской помощи, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.
По данному факту следственным отделом ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Сотрудники полиции продолжают комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на полное установление всех обстоятельств произошедшего.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
С тегами: МВД России в Крыму
С тегами: МВД России в Крыму