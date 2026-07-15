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мужчина нанёс супруге тяжкие телесные повреждения и совершил поджог Сегодня 11:00 Накануне, в дежурную часть ОМВД России по Симферопольскому району поступило заявление от 24‑летнего мужчины: он сообщил, что его матери нанесены телесные повреждения и в отношении неё совершены действия, сопряжённые с поджогом. На место происшествия оперативно прибыла следственно‑оперативная группа ОМВД России по Симферопольскому району — сотрудники незамедлительно приступили к фиксации обстоятельств инцидента и проведению неотложных проверочных мероприятий. В ходе следствия установлено, что конфликт произошёл в одном из частных домовладений Симферопольского района на семейно‑бытовой почве. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры умышленно нанёс своей супруге удары в область лица. Далее он вынес из спальной комнаты матрас, облил его бензином и поджёг. Кроме того, фигурант облил супругу легковоспламеняющейся жидкостью и толкнул её в открытый источник огня. В противоправных действиях потерпевшая получила термические ожоги различной степени тяжести, которые квалифицированы как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека. Женщина была экстренно госпитализирована для оказания необходимой медицинской помощи. По данному факту следственным отделом ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники полиции продолжают комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на полное установление всех обстоятельств произошедшего. Пресс-служба МВД по Республике Крым
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

В Симферопольском районе мужчина едва не сжёг супругу. Умышленно

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:14 15.07.2026

Накануне, в дежурную часть ОМВД России по Симферопольскому району поступило заявление от 24‑летнего мужчины: он сообщил, что его матери нанесены телесные повреждения и в отношении неё совершены действия, сопряжённые с поджогом.

На место происшествия оперативно прибыла следственно‑оперативная группа ОМВД России по Симферопольскому району — сотрудники незамедлительно приступили к фиксации обстоятельств инцидента и проведению неотложных проверочных мероприятий.

В ходе следствия установлено, что конфликт произошёл в одном из частных домовладений Симферопольского района на семейно‑бытовой почве. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры умышленно нанёс своей супруге удары в область лица. Далее он вынес из спальной комнаты матрас, облил его бензином и поджёг. Кроме того, фигурант облил супругу легковоспламеняющейся жидкостью и толкнул её в открытый источник огня.

В противоправных действиях потерпевшая получила термические ожоги различной степени тяжести, которые квалифицированы как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека. Женщина была экстренно госпитализирована для оказания необходимой медицинской помощи, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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Сотрудники полиции продолжают комплекс следственных и оперативных мероприятий, направленных на полное установление всех обстоятельств произошедшего.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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