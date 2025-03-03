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В Симферопольском районе мужчина украл у родственницы... 14 миллионов рублей. "Тащил" потихоньку...
фото: скрин видео пресс-служба МВД России в Крыму

В Симферопольском районе мужчина украл у родственницы… 14 миллионов рублей. «Тащил» потихоньку…

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 16:56 03.03.2025

В дежурную часть ОМВД России по Симферопольскому району поступило заявление от 22-летней местной жительницы, о похищении крупной суммы денег.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Симферопольскому району установили и задержали 31-летнего мужчину, который оказался двоюродным братом потерпевшей. Полицейские установили, что подозреваемый заведомо зная, что у родственницы в квартире находится крупная денежная сумма, он решил похитить деньги. Оставаясь в гостях, на протяжении полу года, злоумышленник тайно похищал деньги. Общая сумма ущерба составила 14 миллионов рублей. Задержанный пояснил, что на украденные деньги у своей двоюродной сестры мужчина приобрел два автомобиля, аппарат для сварки, инструменты для ремонта, а также золотые украшения для своей пассии, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК. 

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Старшим следователем отделения следственного отдела ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст.158 УК РФ (Кража). Мужчине может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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