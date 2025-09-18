В Симферопольском районе находка в терминале обернулась подозрением в краже

В Симферопольском районе 47-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением о краже денег.

Женщина рассказала, что планировала внести наличные деньги на свой банковский счет. Однако, положив деньги в купюроприёмник, она не убедилась в успешном завершении операции и ушла. Денежные средства в размере около 5000 рублей остались лежать в банкомате, но ненадолго. В результате оперативно-розыскных мероприятий участковый уполномоченный полиции установил личность подозреваемого в краже чужих средств. 40-летний житель Нижнегорского района, планируя обналичить деньги, совершенно случайно выбрал тот самый банковский терминал, где незадолго до этого забыла деньги заявительница. По словам мужчины, после того, как он вставил карту и ввел PIN-код, вместо привычного меню банкомат, неожиданно для него, выдал ему чужие деньги. Воспользовавшись вероятной ошибкой машины, «счастливчик» забрал деньги и удалился, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Отделом дознания ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража).

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полиция напоминает гражданам проявлять предельную внимательность при проведении финансовых операций в банкоматах. Не торопитесь, тщательно проверяйте все данные на экране, дожидайтесь выдачи чека или подтверждения завершения операции на экране и убедитесь, что забрали деньги и карту, прежде чем отойти от устройства. В случае возникновения любых проблем или подозрений, немедленно обращайтесь к сотрудникам банка или в полицию. Помните, ваша бдительность – залог сохранности ваших средств!

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым