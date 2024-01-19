В Симферопольском районе — оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель»

С целью выявления и привлечения к ответственности водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, Госавтоинспекция Симферопольского района с 19 по 21 января проведет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
Госавтоинспекция напоминает! За управление транспортным средством в состоянии опьянения, передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, а также за невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное совершение в течение года указанных выше правонарушений предусмотрена уголовная ответственность по ст. 264.1 УК Российской Федерации.
Уважаемые участники дорожного движения! Если вам стало известно, что кто-либо управляет автомобилем в состоянии опьянения, сообщите об этом в дежурную часть Управления ГИБДД МВД по Республике Крым по телефону (3652) 668-700 или 102.
Остановив пьяного водителя, вы можете спасти чью-то жизнь!
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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С тегами: ГИБДД Крыма