В Симферопольском районе парень предстанет перед судом за ДТП, в котором пострадал ребенок

Прокуратура Симферопольского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, обвиняемый, управляя автомобилем «Форд транзит», двигался по автодороге «Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта». Проезжая в районе села Андрусово, обвиняемый не подал сигнал поворота при выполнении маневра, не предоставил преимущество в движении водителю автомобиля «Ниссан», допустив столкновение транспортных средств. В результате ДТП малолетнему пассажиру автомобиля «Ниссан» причинен тяжкий вред здоровью, — сообщили в прокуратуре.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу.