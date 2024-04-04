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В Симферопольском районе парень предстанет перед судом за , в котором пострадал ребенок
Иллюстрация: zr.ru

В Симферопольском районе парень предстанет перед судом за ДТП, в котором пострадал ребенок

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 13:34 04.04.2024

Прокуратура Симферопольского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, обвиняемый, управляя автомобилем «Форд транзит», двигался по автодороге «Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта». Проезжая в районе села Андрусово, обвиняемый не подал сигнал поворота при выполнении маневра, не предоставил преимущество в движении водителю автомобиля «Ниссан», допустив столкновение транспортных средств. В результате ДТП малолетнему пассажиру автомобиля «Ниссан» причинен тяжкий вред здоровью, — сообщили в прокуратуре.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу.

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