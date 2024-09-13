В Симферопольском районе подвели итоги реализации нацпроектов

Повышение качества жизни и доступности культурных услуг, обеспечение равного доступа к информации и знаниям как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах – главные задачи нацпроекта «Культура». Так, в августе 2020 года состоялось открытие модельной библиотеки на базе Краснолесской сельской библиотеки-филиала № 31, созданной по нацпроекту. Это событие стало поистине значимым в жизни сельских жителей. Была проведена масштабная модернизация внутреннего пространства библиотеки.Для посетителей приобретены книжные новинки, настольные игры, организовано зонирование мест индивидуальной и коллективной работы, выделено пространство для обслуживания детей. Библиотека оснащена самым современным ИТ-оборудованием: компьютерами, проектором, шлемом виртуальной реальности. Для слабовидящих граждан закуплены портативные цифровые увеличители, звуковой маяк, организованы дополнительные компьютеризированные места. Переоснащение библиотеки по модельному стандарту сделало её современной площадкой для равного доступа сельских жителей к самым качественным информационным ресурсам и пространством неформального общения.

В текущем году состоялось открытие ещё одной модельной библиотеки, созданной на базе Чистенской сельской библиотеки. Открытие библиотеки нового поколения даёт прекрасную возможность жителям села в современных условиях заниматься обучением, творческой самореализацией и общаться в уютном культурном центре. Обновленное пространство и техническое переоснащение соединили традиции классической библиотеки и передовые информационные технологии. В библиотеке создан эксклюзивный дизайн интерьера, появилась новая мебель и компьютерная техника. Закуплено свыше 5 тысяч книжных изданий, что позволило обновить фонд более чем на 60%.

В 2020 году оснащение музыкальными инструментами по нацпроекту проведено в Симферопольскую детскую музыкально-хоровую школу пгт Грэсовский и Симферопольскую районную детскую школа искусств в Гвардейском. Поставлены новые инструменты, оборудование и музыкальная литература.

Современные Дома культуры — это настоящие культурные центры, которые объединяют в одном месте детские кружки и секции, творческие объединения, зрительный зал, кинозал и библиотеку. Благодаря нацпроекту «Культура», в 2019 году также проведён капитальный ремонт сельского клуба в селе Краснолесье. Полностью обновлены фасад здания, система водоснабжения и водоотведения, сети электроснабжения, внутренние помещения. Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и доступа маломобильных граждан.

А уже 2020 году селе Пионерское после капитального ремонта торжественно открыл свои двери местный сельский клуб. Осуществлена замена системы отопления, вентиляции, сетей электроснабжения. Отремонтированы внутренние помещения, а также проведены мероприятия с обустройством пандусов и беспроводной кнопки вызова для инвалидов. В Симферопольский район также была проведена поставка автоклуба, представляющая собой передвижной многофункциональный культурный центр, легко трансформируемый в концертную площадку и оснащенный современным световым и звуковым оборудованием. Основная цель автоклубов – обслуживание учреждениями культурно-досугового типа сельских населенных пунктов, не имеющих стационарных домов культуры. Автоклуб уже 5-й год подряд продолжает успешно реализовывать плановую работу и с культурными программами посещает населенные пункты Симферопольского района.

Реализация проектов благоустройства позволяет создать атмосферу комфорта и безопасности, в которой людям разного возраста одинаково приятно жить, работать и активно отдыхать. Симферопольский район стал одним из лидеров по благоустройству зон для отдыха граждан в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Проведены работы по созданию точек притяжения в новых местах отдыха на 19 общественных территориях. К примеру, уже второй год подряд в пгт Николаевка Симферопольского района продолжает радовать местных жителей и гостей поселка территория, где созданы максимально комфортные и доступные условия для времяпровождения. Масштабные работы проводились в два этапа. В рамках проекта построены детская площадка, скейт-парк, пешеходные дорожки, проведена высадка зелёных насаждений, установлены лавочки, освещение и пр.

Модернизация здравоохранения призвана повысить качество и доступность медицинской помощи благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Для формирование благоприятных условий по улучшению оказания медицинской помощи в Симферопольском районе завершено строительство 14 фельдшерско-акушерский пунктов и 1 врачебной амбулатории. Осуществлен капитальный ремонт 3 врачебных амбулаторий и выполнена поставка 22 единиц автомобильного транспорта.

Благодаря участию в нацпроекте «Производительность труда» крупнейший мясоперерабатывающий комбинат ООО МПК «Скворцово» совместно с консультантами повысил производительность, оптимизировав процесс производства вареных колбас. А на предприятии ООО «Актив Групп» за период реализации проекта было инвестировано более 800 млн рублей собственных средств и создано более 100 новых рабочих мест. На сегодняшний день завод является крупнейшим производителем строительных материалов в Республике Крым.

В рамках нацпроекта «Образование» созданы и функционируют 20 Центров образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста», в которых обучающиеся осваивают программы общего и дополнительного образования с использованием современного оборудования. Материально-технические базы для занятий физической культурой и спортом поставлены в 5 школ Симферопольского района.

Новая современная школа на 1100 мест распахнула свои двери для более чем тысячи учеников осенью 2020 года в микрорайоне «Жигулина роща» Симферопольского района. Современная школа, оснащенная новейшим оборудованием и техникой, с развитой спортивной инфраструктурой также включает в себя два актовых и спортивных зала, электронную библиотеку и большую столовую. А к началу нового учебного года 2023-2024 в селе Трёхпрудное состоялось торжественное открытие ещё одного нового образовательного учреждения на 700 мест.

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Крыму ежегодно применяется мера поддержки фермеров и кооперативов. 5 предприятий Симферопольского района получили гранты в форме субсидий на реализацию проекта создания и развития крестьянского (фермерского) хозяйства и развитие сельской кооперации. Максимальная сумма гранта составляет 3 миллиона рублей.

В 2022 году выполнялись работы по благоустройству пляжа в с. Николаевка Симферопольского района. В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» организована спасательная служба, проведены работы по оборудованию площади акватории для купания детей и лиц, не умеющих плавать, установлены санитарно-гигиенические объекты и оборудование зоны отдыха. В Долине Красных пещер, на территории парка развлечений «Викинг» села Перевальное установлены 20 модульных домиков на 160 мест. Приобретены и смонтированы теплообменные устройства для 10 индивидуальных бассейнов, открыт детский модульный развлекательный батутный комплекс на территории парка. А для создания доступной среды на территории фабрики «Доброе» проведена закупка и монтаж подъемника и пандуса для маломобильной группы населения.

В Крыму с целью предотвращения негативного воздействия вод на водные объекты, а также с целью их охраны, при поддержке нацпроекта «Экология» были выполнены работы по расчистке участков 20 км. русел реки Салгир с притоками и Славянка. Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов составило 5 640 чел. В задачи проекта, реализуемого в регионе, также входит минимизировать потери лесных насаждений, которые ежегодно выбывают по разным причинам, и обеспечить в полном объеме качественное восстановление лесов. В связи с этим, на территории Симферопольского лесничеств ежегодно выполняются мероприятия по посадке лесных культур, а также было произведено оснащение лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.

Обеспечить максимальную доступность дошкольного образования и сделать его современным и комфортным — одна из главных целей нацпроекта «Демография».» За период 2019-2024 гг в Симферопольском районе построено 2 детских сада на 260 и 280 мест в микрорайоне «Жигулина Роща» посёлка Мирный.

Основу спортивной инфраструктуры Республики Крым составляют общедоступные объекты — спортивные площадки и физкультурно-оздоровительные комплексы, а также комплексы уличных тренажеров во дворах и парках. Качество и результат тренировочного процесса и спортивной подготовки юных спортсменов во многом зависит от их обеспеченности необходимым инвентарем и оборудованием. На территории Симферопольского района поставлено 2 комплекта спортивного оборудования в виде малых спортивные форм и футбольных полей. Проведена установка 5 спортивных площадок для занятий физической культурой и спортом и подготовки к выполнению нормативов ГТО и пр. До конца текущего года планируется завершение строительства 2-х физкультурно-оздоровительных комплексов в селе Перово и Доброе.

Серьезным вкладом в развитие спорта является реконструкция масштабных объектов. Так, в апреле 2022 года проведена реконструкция Крымского среднего профессионального училища олимпийского резерва в селе Краснолесье Симферопольского района, куда также ежегодно закупается спортивное оборудование. Так, в арсенале спортивного учреждения появился новый спортивный пневматический пистолет, малокалиберные спортивные пистолеты и винтовки, спортивное гладкоствольное оружие, а также футляры для оружия и перевозки патронов, и пр.

В сёлах Дубки, Трёхпрудное, Молочное, Перово, Фонтаны, Родниково, Софиевка, Красная Зорька, Сторожевое, Сумское, Журавлёвка, Широкое, пгт. Молодежное и Гвардейское Симферопольского района по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировано 55 объектов автомобильных дорог общей протяженностью 158,4 км. Кроме того, выполнен капитальный ремонт искусственных дорожных сооружений на автомобильной дороге Гвардейское-Красное.

источник: Главное управление по реализации национальных проектов (региональный проектный офис)