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В Симферопольском районе полиция обнаружила наркоплантацию… на чердаке

В Симферопольском районе полиция обнаружила наркоплантацию… на чердаке

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:14 26.01.2024

Вторая неожиданность – это объяснение, зачем крымчанин выращивал «зелье».

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РК в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали по месту проживания в Симферопольском районе 48-летнего местного жителя. Крымчанин подозревается в культивировании наркосодержащих растений.

Мужчина оборудовал своеобразные оранжереи в отдельной пристройке на территории своего домовладения, а также на чердаке жилища. Утеплив помещения изоляционным материалом, он установил в них вентиляторы и фитолампы, а затем поставил там ёмкости с землёй, в которые посадил коноплю. За побегами наркоделец регулярно ухаживал.

В результате обысковых мероприятий сотрудники полиции изъяли с небольших плантаций 79 горшков с наркосодержащими растениями, а также все приспособления, использовавшиеся для культивирования. Исследование подтвердило, что в саженцах содержится психоактивное вещество, характерное для каннабиса, – сообщили в МВД по РК.

Задержанный пояснил, что занялся выращиванием конопли, якобы чтобы избавиться от алкогольной зависимости по совету своего покойного друга, который и оставил ему семена растений.

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В отношении подозреваемого дознанием ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 231 УК РФ.

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