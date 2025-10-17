Прямо сейчас:
В Симферопольском районе раскрыли кражу денежных средств и банковских карт

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 16:03 17.10.2025

В дежурную часть ОМВД России по Симферопольскому району за помощью обратился 43-летний мужчина, сообщив, что, находясь в своем гараже с приятелем, оставил сумку с личными вещами и отлучился всего на пару минут. Вернувшись обратно, он обнаружил, что его дружок исчез, как и его собственные вещи.

Спустя некоторое время на телефон заявителя начали приходить смс-уведомления о списании средств с его банковских счетов. В итоге сумма похищенных средств составила около 4 тысяч рублей. Потерпевший добавил, что вместе с сумкой пропали важные документы и довольно внушительная сумма наличных. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские за короткий срок выявили местонахождение подозреваемого и задержали 39-летнего безработного, ранее судимого знакомого заявителя. На допросе злодей не стал скрывать правду: он воспользовался отсутствием владельца гаража и украл оставленную без присмотра сумку. Вскрыв ее, он оказался лицом к лицу с настоящим богатством: документами, наличными в размере примерно 200 тысяч рублей и тремя банковскими картами. Забрав деньги и карты себе, сумку с документами он выбросил вблизи места преступления, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Следственным отделом ОМВД России по Симферопольскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренных ч. 2, ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Санкцией данной статьи предусмотрена максимальная мера наказания в виде лишения свободы сроком до шести лет.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

Просмотры: 8

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

