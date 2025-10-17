В Симферопольском районе раскрыли кражу денежных средств и банковских карт

Спустя некоторое время на телефон заявителя начали приходить смс-уведомления о списании средств с его банковских счетов. В итоге сумма похищенных средств составила около 4 тысяч рублей. Потерпевший добавил, что вместе с сумкой пропали важные документы и довольно внушительная сумма наличных. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские за короткий срок выявили местонахождение подозреваемого и задержали 39-летнего безработного, ранее судимого знакомого заявителя. На допросе злодей не стал скрывать правду: он воспользовался отсутствием владельца гаража и украл оставленную без присмотра сумку. Вскрыв ее, он оказался лицом к лицу с настоящим богатством: документами, наличными в размере примерно 200 тысяч рублей и тремя банковскими картами. Забрав деньги и карты себе, сумку с документами он выбросил вблизи места преступления, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.