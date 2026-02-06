В Симферопольском районе словесная перепалка посетителя кафе с сотрудником переросла в драку

В дежурную часть ОМВД России по Симферопольскому району поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним поступил мужчина с телесными повреждениями. В последствии 32-потерпевший обратился с заявлением в полицию.
Установлено, что инцидент произошел в кафе, расположенном в пгт. Молодёжное. Причиной конфликта стало недовольство посетителей закрытием заведения: словесная перепалка с работником заведения переросла в драку. Указанный инцидент был опубликован в сети Интернет.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев, а также изъяли предметы, имеющие доказательственное значение.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОМВД России по Симферопольскому району оперативно установили и задержали участников конфликта, получены признательные показания. В настоящее время назначены все необходимые экспертизы, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 112 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
