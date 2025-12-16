Прямо сейчас:
В Симферопольском районе строят дополнительный водовод
16.12.2025

В селе Перевальное Симферопольского района Крыма начаты работы по строительству дополнительного источника водоснабжения. Сейчас жители населенного пункта получают воду от местного родника, который летом пересыхает и не дает необходимого объема. Об этом журналистам рассказал главный инженер предприятия «Вода Крыма» Сергей Шумилов. Новый водовод протянется на 7 км от села Заречное до Перевального. Поступать вода будет из Аянского водохранилища.

В рамках поручения главы республики Сергея Аксенова строим водовод с насосной станции «Заречная» до Перевального. Соединяем с внутренними сетями. Грубо говоря, мы создаем дополнительный источник для села Перевальное, так как действующий источник Курлюк-Су, который находится в горах, имеет низкий дебет. И зачастую летом люди переходят на более жесткий график, — пояснил Сергей Шумилов.

По пути следования водовода возведут три дополнительных насосных станции. Работы планируют завершить к лету 2026 года, добавил инженер.

Как сообщалось ранее, 14 объектов водоснабжения реконструируют в Крыму до 2030 года. На восьми наиболее аварийных и социально значимых объектах работы проведут до 2027 года. Среди них – реконструкция канализационной насосной станции в Алуште, капитальный ремонт участков водоводов в Евпатории и селах Сакского района.

источник: РИА Новости Крым

