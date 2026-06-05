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В Симферопольском районе устанавливают обстоятельства смертельного ДТП

Опубликовал: КрымPRESS в ДТП в Крыму 13:44 05.06.2026

По предварительным данным, 04.06.2026 года около 22:00 в с. Белоглинка Симферопольского района несовершеннолетний водитель 2009 года рождения, управляя мопедом «Ямаха», двигаясь по земельному участку, не являющемуся дорогой общего пользования, допустил столкновение с питбайком «Джиу Мото» под управлением водителя 2008 года рождения, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП 17-летний водитель смертельно травмирован, 18-летний водитель получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Установлено, что оба участника ДТП управляли транспортными средствами без права на управление. Дополнительно выявлено, что 18‑летний молодой человек ранее привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»).

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Симферопольскому району устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и проводят необходимые процессуальные действия.

Госавтоинспекция Крыма напоминает о важности строгого соблюдения Правил дорожного движения Российской Федерации!

Комментарий: инспектор по особым поручениям группы пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым, майор полиции Щенникова Анна.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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