В Симферопольском районе устанавливают обстоятельства смертельного ДТП

В результате ДТП 17-летний водитель смертельно травмирован, 18-летний водитель получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Установлено, что оба участника ДТП управляли транспортными средствами без права на управление. Дополнительно выявлено, что 18‑летний молодой человек ранее привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»).

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Симферопольскому району устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и проводят необходимые процессуальные действия.

Госавтоинспекция Крыма напоминает о важности строгого соблюдения Правил дорожного движения Российской Федерации!

Комментарий: инспектор по особым поручениям группы пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции МВД по Республике Крым, майор полиции Щенникова Анна.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым