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В Симферопольском районе в суд направлено уголовное дело о на трассе «Симферополь – Ялта»
Фото: прокуратура РК

В Симферопольском районе в суд направлено уголовное дело о ДТП на трассе «Симферополь – Ялта»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 21:16 06.02.2024

В Симферопольском районе прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 40-летнего жителя города Армянска. Он обвиняется по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

По версии следствия, обвиняемый, управляя автомобилем «Пежо», двигался по автодороге «граница с Херсонской областью-Симферополь-Алушта-Ялта». В районе села Перевального обвиняемый не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и в результате бокового заноса допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем  «ДЕУ Нексиа». В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир, находившийся в салоне автомобиля «Пежо» получил травмы и был госпитализирован в учреждение здравоохранения, — рассказали подробности в прокуратуре РК.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Симферопольский районный суд для рассмотрения по существу.

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