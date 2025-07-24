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В Симферопольском районе выявлен факт ненадлежащего исполнения родительских обязанностей

В Симферопольском районе выявлен факт ненадлежащего исполнения родительских обязанностей

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:35 24.07.2025

В ходе мониторинга социальных сетей выявлена публикация, на которой несовершеннолетний управлял автомобилем «ВАЗ 2101», не имея права управления транспортными средствами.

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Симферопольскому району провели проверку и установили личность водителя. Им оказался 12-летний житель одного из сел.

Так как лицо, совершившее правонарушение не достигло возраста привлечения к административной ответственности, сотрудники полиции составили административный материал на отца несовершеннолетнего по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних».

Уважаемые родители! Напоминаем вам, что управление транспортным средством лицами, не достигшими совершеннолетия, является нарушением закона и может привести к серьезным последствиям – как юридическим, так и физическим. Просим вас внимательно следить за тем, кому доверяется автомобиль, и ни в коем случае не передавать ключи от транспортных средств своим детям, пока они не получат водительские права. Помните, безопасность ваших детей зависит прежде всего от вашей ответственности и внимательности. Сотрудники полиции призывают вас проявлять бдительность и строго соблюдать Правила дорожного движения. Берегите себя и своих близких! — отмечают в пресс-службе МВД России по РК. 

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источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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