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В Симферопольском районе задержали местного жителя - хранил наркотические вещества
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

В Симферопольском районе задержали местного жителя — хранил наркотические вещества

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:21 24.02.2025

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Симферопольскому району пресекли факт хранения и употребления наркотических средств жителем г. Симферополя.

Оперативниками на одной из улиц в селе Симферопольского района остановлен 31-летний мужчина, который вел себя подозрительно. В результате личного досмотра полицейские обнаружили у него и изъяли сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Подозреваемый рассказал, что приобрел наркотическое вещество «соль» для личного употребления через сеть Интернет. Согласно заключению эксперта, представленное на исследование вещество общей массой 1,59 граммов содержит в своем составе наркотическое средство, производное N – метилэфедрона, — сообщили в пресс-службе МВД по РК. 

Начальником отделения следственного отдела ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

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Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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