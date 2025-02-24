В Симферопольском районе задержали местного жителя — хранил наркотические вещества

Оперативниками на одной из улиц в селе Симферопольского района остановлен 31-летний мужчина, который вел себя подозрительно. В результате личного досмотра полицейские обнаружили у него и изъяли сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Подозреваемый рассказал, что приобрел наркотическое вещество «соль» для личного употребления через сеть Интернет. Согласно заключению эксперта, представленное на исследование вещество общей массой 1,59 граммов содержит в своем составе наркотическое средство, производное N – метилэфедрона, — сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Начальником отделения следственного отдела ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым