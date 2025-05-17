В Симферопольском районе задержали мужчину — подозревают в краже уличных видеокомплексов

В 2023 году в ОМВД России по Симферопольскому району поступило заявление от представителя компании, осуществляющей спектр работ по созданию и внедрению интеллектуальных транспортных систем в дорожную инфраструктуру России, о том, что на одном из участков дороги пропала связь с двух видеокомплексов, установленных вдоль трассы «Таврида», осуществляющих контроль погодных условий.
Оперуполномоченными уголовного розыска ОМВД России по Симферопольскому району в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлена личность подозреваемого. Задержанный оказался 29-летним жителем Белогорского района. Мужчина пояснил, что в октябре 2023 года решил похитить камеры видеонаблюдения и солнечные батареи, которые он приметил, проезжая вдоль трассы «Таврида». Погрузив украденное в свой автомобиль, направился домой. Похищенное имущество парень хранил в гараже для дальнейшего использования в личных нуждах. Причиненный ущерб составил более 1 миллиона рублей, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.
Следственным отделом ОМВД России по Симферопольскому району возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
источник: пресс-служба МВД по Республике Крым
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