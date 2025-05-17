В Симферопольском районе задержали мужчину — подозревают в краже уличных видеокомплексов

Оперуполномоченными уголовного розыска ОМВД России по Симферопольскому району в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлена личность подозреваемого. Задержанный оказался 29-летним жителем Белогорского района. Мужчина пояснил, что в октябре 2023 года решил похитить камеры видеонаблюдения и солнечные батареи, которые он приметил, проезжая вдоль трассы «Таврида». Погрузив украденное в свой автомобиль, направился домой. Похищенное имущество парень хранил в гараже для дальнейшего использования в личных нуждах. Причиненный ущерб составил более 1 миллиона рублей, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.